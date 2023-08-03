Полковник ВС США Макгрегор предупредил о скором вторжении Польши на Украину

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События на Украине приближаются к самому опасному сценарию развития конфликта. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале.

Фото: flickr. com

Эксперт считает, что после разгрома украинских вооружённых формирований на территорию Западной Украины будут введены польские войска.

Полковник отметил, что Украина достигла такого состояния, когда полный её крах уже неизбежен, а на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде спасти ситуацию.

Бывший американский военный также подчеркнул, что ввод армии Польши на Западную Украину может обернуться катастрофическим исходом, так как риск прямого столкновения между НАТО и Россией возрастает.

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