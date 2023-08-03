Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС, об этом сообщили в его офисе.
Такое решение было принято после разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
"Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ходе разговора политики поделились мнениями по ряду вопросов, представляющих личный интерес.
Ранее сообщалось, что премьер Индии будет принимать участие в саммите в формате видеорежима.
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