Премьер-министр Индии приедет на саммит БРИКС в ЮАР

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС, об этом сообщили в его офисе.

Фото: bitcoinethereumnews.com

Такое решение было принято после разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

"Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе разговора политики поделились мнениями по ряду вопросов, представляющих личный интерес.

Ранее сообщалось, что премьер Индии будет принимать участие в саммите в формате видеорежима.