Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует морские пути в Чёрном море, шантажируя ими другие страны. Об этом представитель Белого дома сообщил в ходе выступления в Совбезе ООН.
Блинкен ещё раз раскритиковал Россию за то, что она вышла из зерновой сделки, однако о невыполнении обязательств перед Москвой со стороны Запада предпочёл умолчать.
Госсекретарь США отметил, что санкции Запада якобы не касаются транспортировки российского продовольствия.
Блинкен призвал всех членов ООН повлиять на Москву, попросив её вернуться к выполнению зернового соглашения.
"Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа", — сказал Блинкен.
РФ вышла из зерновой сделки 18 июля, объяснив, что условия соглашения в отношении неё не исполняются Западом.
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