Политолог Харисов: производство боеприпасов на 3D-принтерах - отчёт Западу о наличии денег

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Изготовление боевых снарядов на 3D-принтерах со стороны Украины воспринимается только как хорошая картинка, где Западу прямым текстом говорится о наличии у киевского режима денег. Как сообщает Телеканал "360", ссылаясь на политолога Рамиля Харисова, такие фальшивые вооружения быстро сгорят в местах хранения.

Фото: dailymoscow.ru

"ВСУ, не имея в достаточном количестве боеприпасов и возможности производить их самостоятельно, начали печатать оболочки для них на 3D-принтерах. Говорят, что некоторые из них даже срабатывают, но это не самое важное. ВСУ нужно показать, что они у них есть. Красивая картинка и отчет Западу, что деньги не украли".

Политолога также интересует, откуда эта информация появилась у российской армии. Однако, понимая, что вопросов в любом случае будет больше, чем ответов, он не стал долго размышлять об этом. Умозаключил эксперт так: "Все это превращается в цирк и театр, но точно не во что-то военное".