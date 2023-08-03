19fortyifve: для Запада Украина — полигон для испытаний новых вооружений и тактики

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Запад воспринимает Украину исключительно в качестве полигона для испытания нового оружия и отработки тактики боя. Об этом сообщает американское издание 19fortyifve.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

"Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики Запада", — говорится в статье издания.

Автор добавил, что на Украине самым важным моментом для каждой из сторон является наличие артиллерии.

Также обозреватель отметил, что длительные ожесточённые бои, Киев так и не смог показать каких-нибудь успехов на поле боя, однако продолжает попытки атаковать, рассчитывая прорвать российскую оборону.