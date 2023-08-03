Запад воспринимает Украину исключительно в качестве полигона для испытания нового оружия и отработки тактики боя. Об этом сообщает американское издание 19fortyifve.
"Во многих отношениях боевые действия на Украине является испытательным полигоном для новых систем вооружения и тактики Запада", — говорится в статье издания.
Автор добавил, что на Украине самым важным моментом для каждой из сторон является наличие артиллерии.
Также обозреватель отметил, что длительные ожесточённые бои, Киев так и не смог показать каких-нибудь успехов на поле боя, однако продолжает попытки атаковать, рассчитывая прорвать российскую оборону.
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