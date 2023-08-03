Россия в качестве ответных мер вводит ограничения на количество персонала в дипломатических и консульских учреждениях Румынии в РФ, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
"3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К.Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота Министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России", — говорится в сообщении МИД.
В документе сообщается, что подобные меры являются симметричными и отвечают на подобное сокращение штата российского посольства в Бухаресте.
Также МИД подчеркнул, что расценивает действия Румынии как недружественные и оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.
8 июня, Румыния потребовала покинуть страну 50 сотрудников посольства, на сегодняшний день, в Бухаресте находится 11 российских дипломатов и 29 сотрудников. МИД России пообещал принять ответные меры.
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