Россия приняла ответные меры на сокращение российских дипломатов в Румынии

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Россия в качестве ответных мер вводит ограничения на количество персонала в дипломатических и консульских учреждениях Румынии в РФ, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Фото: oboi7.com

"3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К.Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота Министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России", — говорится в сообщении МИД.

В документе сообщается, что подобные меры являются симметричными и отвечают на подобное сокращение штата российского посольства в Бухаресте.

Также МИД подчеркнул, что расценивает действия Румынии как недружественные и оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

8 июня, Румыния потребовала покинуть страну 50 сотрудников посольства, на сегодняшний день, в Бухаресте находится 11 российских дипломатов и 29 сотрудников. МИД России пообещал принять ответные меры.