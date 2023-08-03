Польские пограничники стали мишенью петардного обстрела со стороны нелегальных мигрантов. Они хотели пересечь границу между Польшей и Белорусией, но европейские военнослужащие поймали некоторых нарушителей.
"В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами".
Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши ввело в работу снайперов: они патрулируют границу с Беларусью.
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