Мигранты забросали петардами польскую погранстражу на границе Польши и Белоруссии

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Польские пограничники стали мишенью петардного обстрела со стороны нелегальных мигрантов. Они хотели пересечь границу между Польшей и Белорусией, но европейские военнослужащие поймали некоторых нарушителей.

Фото: www.belta.by

"В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами".

Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши ввело в работу снайперов: они патрулируют границу с Беларусью.