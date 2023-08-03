Граждане Германии, число которых дошло до 60 человек, покинули территорию Нигера: в этом помогли эвакуационные рейсы, проложенные Францией. Такую информацию передаёт МИД ФРГ.
"Около 60 граждан Германии были эвакуированы из Нигера за последние несколько дней при поддержке наших французских коллег. Посольство Германии в Ниамее продолжает работу".
К текущему моменту известно, что Франция помогла вывезти иностранных граждан 50 стран.
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