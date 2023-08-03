Польские власти направили на границу с Белоруссией боевые вертолёты. Пилоты "без колебаний" используют необходимое оружие, если ситуация выйдет из-под контроля. Об этом заявил генерал Марек Соколовский в ходе совещания с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.
"На случай появления тревожных событий на границе вертолёты вооружены, готовы к бою", — указал он.
Генерал отметил, что пилоты являются профессионалами с боевым опытом. Все вертолётчики служили Афганистане.
"Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", — заявил Соколовский.
Блащак подчеркнул: на белорусской границе следует расширить военное присутствие, поскольку "провокации" со стороны Минска будут усиливаться.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.