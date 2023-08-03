Генерал Соколовский: пилоты ВВС Польши готовы применить оружие на границе с Белоруссией

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Польские власти направили на границу с Белоруссией боевые вертолёты. Пилоты "без колебаний" используют необходимое оружие, если ситуация выйдет из-под контроля. Об этом заявил генерал Марек Соколовский в ходе совещания с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

Фото: visaapp.ru

"На случай появления тревожных событий на границе вертолёты вооружены, готовы к бою", — указал он.

Генерал отметил, что пилоты являются профессионалами с боевым опытом. Все вертолётчики служили Афганистане.

"Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", — заявил Соколовский.

Блащак подчеркнул: на белорусской границе следует расширить военное присутствие, поскольку "провокации" со стороны Минска будут усиливаться.