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Более 50% опрошенных американцев обеспокоены спадом в экономике США

2:20
Мир

Недавний опрос, проведённый телеканалом CNN, показал, что более половины американцев считают, что экономика в стране находится в состоянии спада. Эти выводы основаны на данных опроса, который был проведен онлайн и по телефону среди 1 279 граждан США в период с 1 по 31 июля.

Более 50% опрошенных американцев обеспокоены спадом в экономике США
Фото: infopovod.ru

Согласно исследованию, 51% опрошенных уверены в негативных тенденциях экономики и продолжающемся ухудшении ситуации. Другие 28% считают, что состояние экономики остается стабильным, тогда как лишь 20% американцев полагают, что экономика испытывает улучшение.

Что касается проблем, которые вызывают наибольшее беспокойство среди респондентов, 44% назвали экономический кризис самой острой проблемой в стране. Из них 19% выразили озабоченность растущей инфляцией, 16% указали на состояние экономики в целом, а остальные переживают из-за бедности.

Более половины опрошенных также признались, что недовольны состоянием своих личных финансов, что отражает пессимистичный настрой в обществе.

В отношении обстановки в стране в целом, только 29% респондентов считают, что "дела в США идут хорошо". При этом две трети опрошенных выразили мнение, что Конгресс США не предпринимает эффективных мер для решения актуальных проблем. Также лишь 41% американцев остались довольны работой президента США Джо Байдена.

Ситуация остается сложной, и мнение американцев отражает недовольство текущим состоянием экономики и общественной обстановкой. Решение проблем требует эффективных мер со стороны правительства и Конгресса, чтобы вернуть доверие населения и улучшить экономическую перспективу страны.

Оптимизм и действенные решения могут привести к позитивным изменениям, и для этого необходимо учитывать мнение и интересы граждан, обращаться к ключевым вопросам и разрабатывать соответствующие стратегии. Развитие экономики и повышение благосостояния нации — это задача, которую можно решить совместными усилиями всех членов общества.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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