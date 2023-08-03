Евросоюз объявил о введении запрета на экспорт авиации, оружия и боеприпасов в Белоруссию

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Члены Европейского союза объявили сегодня о расширении санкций в отношении Республики Белоруссия. Введён запрет на экспорт в государство технологий и товаров, которые способствуют её технологическому и военному совершенствованию.

Фото: so-l.ru

Из заявления, опубликованного 3 августа на официальном портале Еврокомиссии, следует, что Евросоюз также запретил ввозить в Белоруссию оружие и боеприпасы, товары для космоса и сферы авиации.