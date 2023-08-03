Президент Бразилии планирует приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится лично посетить саммит БРИКС в Южно-Африканской республике, сообщает пресс-служба Бразилиа.

Фото: Telam

Встреча глав стран произойдет с 22 по 24 августа, в Йоханнесбурге.

Сообщается, что на повестке стоит обсуждение вступления в группу новых стран-участников. Лула да Силва допустил, что по итогам встречи, этот вопрос будет снят в пользу расширения состава.

"ЮАР пригласила много стран. Возможно, по результатам этой встречи мы добьемся консенсуса по вопросу о том, кто станет новыми членами БРИКС. Считаю крайне важным, чтобы страны, которые удовлетворяют требованиям БРИКС, стали его участниками", — рассказал президент Бразилии.

Также на саммите будет подниматься вопрос о создании единой валюты. Такую инициативу Лула да Силва продвигает с начала этого года.

Ранее, мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, скептически отнесся к возможности реализации такого проекта в ближайшее время.