Анита Хиппер: принятый в Польше закон о влиянии России продолжает беспокоить Евросоюз

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Принятый польскими властями закон о "влиянии Российской Федерации" всерьёз обеспокоил Европейский союз даже после того, как в текст были внесены поправки. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.

Фото: visaapp.ru

Напомним, польский лидер Анджей Дуда накануне утвердил изменения в закон о создании комиссии по изучению "влияния РФ" на внутреннюю безопасность Польской Республики в период с 2007 по 2022 год.