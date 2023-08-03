Принятый польскими властями закон о "влиянии Российской Федерации" всерьёз обеспокоил Европейский союз даже после того, как в текст были внесены поправки. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.
Напомним, польский лидер Анджей Дуда накануне утвердил изменения в закон о создании комиссии по изучению "влияния РФ" на внутреннюю безопасность Польской Республики в период с 2007 по 2022 год.
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