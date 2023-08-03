Официальный представитель МИД Багчи: Индия приглашена в Саудовскую Аравию на встречу по украинскому конфликту

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Индию пригласили в Саудовскую Аравию на саммит по украинскому конфликту, и страна намерена принять участие в этом мероприятии, следует из заявления официального представителя МИД Ариндама Багчи.

Фото: u-f.ru

"Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия — это путь вперёд", — констатировал политик.