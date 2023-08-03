Елена Зеленская, супруга украинского президента Владимира Зеленского, заявила, что мир столкнётся с катастрофой в случае победы РФ в результате СВО. При этом читатели The Independent не поддержали её позицию.
По словам комментаторов, Украина должна продолжить противостояние с РФ без помощи Запада, если у неё есть такое желание. Ещё один читатель обратил внимание на то, что признаки грядущей победы России уже прослеживаются, а украинское руководство намерено превратить свою страну в военную базу США.
Как пояснил третий подписчик, Киев заинтересован во втягивании Британии в ядерное противостояние.
"Если они хотят сражаться с Россией, они должны делать это без нас", — сказано в комментариях под публикацией.
Ранее американский аналитик Брэдли Девлин сообщил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) потребуются десятилетия для прорыва обороны армии РФ.
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