Читатели Independent раскритиковали жену Зеленского за слова о катастрофе в мире после победы РФ

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Елена Зеленская, супруга украинского президента Владимира Зеленского, заявила, что мир столкнётся с катастрофой в случае победы РФ в результате СВО. При этом читатели The Independent не поддержали её позицию.

Фото: https://www.instagram.com/olenazelenska_official/

По словам комментаторов, Украина должна продолжить противостояние с РФ без помощи Запада, если у неё есть такое желание. Ещё один читатель обратил внимание на то, что признаки грядущей победы России уже прослеживаются, а украинское руководство намерено превратить свою страну в военную базу США.

Как пояснил третий подписчик, Киев заинтересован во втягивании Британии в ядерное противостояние.

"Если они хотят сражаться с Россией, они должны делать это без нас", — сказано в комментариях под публикацией.

Ранее американский аналитик Брэдли Девлин сообщил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) потребуются десятилетия для прорыва обороны армии РФ.