Пашинян заявил, что в Армении углубляется водный кризис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность углубляющимся водным кризисом в стране, связав его с неадекватностью инфраструктуры и её деградацией. На одном из заседаний правительства он подчеркнул необходимость срочного изменения подхода к управлению водными ресурсами и указал на глобальный характер водного кризиса в Армении.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

По словам премьер-министра Пашиняна, водный кризис в Армении нарастает, и одним из основных факторов, способствующих этому, являются отсутствие надлежащей инфраструктуры и бесхозяйственное отношение к водным ресурсам. Он отметил, что комплексная оценка ситуации с водой в различных регионах позволит выявить масштабы проблемы. Необходимо срочно решать эту проблему, пока она не усугубилась.

Премьер-министр Пашинян признал, что решение водного кризиса должно быть одним из главных национальных приоритетов, так же как и решение проблем с дорогами, школами и системами здравоохранения. Бесхозяйственное отношение к водным ресурсам привело к тому, что вода течёт свободно, без должного контроля и регулирования. Такое нерациональное управление привело к пробелам в знаниях о том, как эффективно справиться с водным кризисом.

Правительство Армении стремится найти устойчивые решения водного кризиса. Одним из ключевых шагов в решении этой проблемы является строительство новых водохранилищ. Они будут играть важнейшую роль в эффективном управлении водными ресурсами и обеспечении стабильного водоснабжения страны.

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