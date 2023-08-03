Правительству ФРГ нужно в кратчайшие сроки ослабить влияние энергокризиса на экономику страны, иначе ситуация может стать непредсказуемой, заявил глава ассоциации розничной торговли Германии Штефан Гент.
В настоящее время стоимость электроэнергии является недоступной для некоторых отраслей, пояснил он, а значит нужно снизить налоги на электричество "до минимально допустимого в Европе уровня".
"Во многих отраслях и ситуация, и перспективы остаются неблагоприятными", — подчеркнул Гент.
Он рассказал, что только в этом году по всей стране закроется в два раза больше торговых точек, чем два года назад. К тому же, добавил эксперт, настроение потребителей также не предвещают ничего хорошего, а значит "отсутствуют признаки быстрого и основательного восстановления экономики".
Ранее власти Евросоюза обвинили Россию в "цинизме" за поставки дешёвого зерна в нуждающиеся страны.
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