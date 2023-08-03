Канадский премьер Джастин Трюдо заявил о расставании с супругой Софи. Пара поженилась в 2005 году, их брак длился 18 лет.
По словам политика, Софи останется для него близким человеком. Он добавил, что сохранит уважение к бывшей жене ради благополучия совместных детей.
"Софи и я хотим сообщить, что после ряда важных и тяжёлых разговоров мы приняли решение расстаться", — отметил Трюдо в Instagram*-аккаунте.
Софи Грегуар раньше работала телеведущей. Во время брака с Джастином Трюдо родила троих детей — двух сыновей и дочь.
Ранее стало известно, что премьер Канады не смог сдержать смех после фамильярного обращения руководителя США Джо Байдена к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.
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