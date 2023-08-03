Жительница Британии похвасталась. по её мнению, секретом долголетия. Недавно ей исполнилось 100 лет, и она уверена, что всё дело в сладкой газировке и большом количестве сахара в кофе.
Так, по словам Мод Джонсон, она выпивает около 24 банок кока-колы в неделю, кладёт в кофе шесть ложек сахара и любит красное вино.
"Я не знаю, когда я начала пить кока-колу, но я просто пью её весь день. Или её, или кофе", — поделилась с Birmingham Mail Мод.
Как уточнила женщина, она самостоятельно ходит и не использует трость. Кроме того, ведёт активный образ жизни.
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