Birmingham Mail: 100-летняя британка назвала газировку своим секретом долголетия

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Жительница Британии похвасталась. по её мнению, секретом долголетия. Недавно ей исполнилось 100 лет, и она уверена, что всё дело в сладкой газировке и большом количестве сахара в кофе.

Фото: menslife.com

Так, по словам Мод Джонсон, она выпивает около 24 банок кока-колы в неделю, кладёт в кофе шесть ложек сахара и любит красное вино.

"Я не знаю, когда я начала пить кока-колу, но я просто пью её весь день. Или её, или кофе", — поделилась с Birmingham Mail Мод.

Как уточнила женщина, она самостоятельно ходит и не использует трость. Кроме того, ведёт активный образ жизни.

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