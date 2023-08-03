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Birmingham Mail: 100-летняя британка назвала газировку своим секретом долголетия

0:41
Мир

Жительница Британии похвасталась. по её мнению, секретом долголетия. Недавно ей исполнилось 100 лет, и она уверена, что всё дело в сладкой газировке и большом количестве сахара в кофе.

Birmingham Mail: 100-летняя британка назвала газировку своим секретом долголетия
Фото: menslife.com

Так, по словам Мод Джонсон, она выпивает около 24 банок кока-колы в неделю, кладёт в кофе шесть ложек сахара и любит красное вино.

"Я не знаю, когда я начала пить кока-колу, но я просто пью её весь день. Или её, или кофе", — поделилась с Birmingham Mail Мод.

Как уточнила женщина, она самостоятельно ходит и не использует трость. Кроме того, ведёт активный образ жизни.

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10 ФАКТОВ О ВРЕДЕ ГАЗИРОВКИ
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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