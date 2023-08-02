Литовкин: Запад пытается обмануть Россию относительно зерновой сделки

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил попытки Запада продолжить зерновую сделку, стараясь обвести при этом Россию вокруг пальца.

Фото: РБК

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что после отказа Москвы продолжать участвовать в зерновом соглашении в украинский порт Измаил пришли три иностранных судна, и ещё три корабля направляются в сторону Украины. Журналисты пишут, что пунктом отправления этих судов является Турция, Греция, Израиль и, вероятно, Грузия.

Литовкин напомнил, что после нанесённых Россией по Измаилу ударов заходить судам туда бессмысленно, потому что у них не получится там загрузиться зерном.

Западные страны пытаются обхитрить Россию, но Москва тоже держит ухо востро.

"Идёт определённая игра, пытаются обойти наши запреты… Тем не менее мы проводим свою политику всеми доступными нам методами", — сказал Литовкин в беседе с RT.

Что же касается Турции, эксперт считает, что для неё здесь главное — возможность заработать, а деньги, как известно, не пахнут.

"Турции тоже нужно заработать денег. Бизнес — и ничего личного", — добавил Литовкин.