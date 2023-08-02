КНДР направит представителя на консультации по Украине в Джидде

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Китайский спецпредставитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй посетит консультацию по Украине, которая состоится в портовом городе Джидда Саудовской Аравии. Об этом проинформировала газета The Wall Street Journal (WSJ), добавив, что такое решение является признаком изменения позиций Китая насчет проведения консультаций подобного типа.

Фото: www.gazeta.ru

Отметим, что Пекин не принимал участие в предыдущих консультациях, что прошли на территории Копенгагена в июне этого года.

Стоит напомнить, что правительство Саудовской Аравии намерено организовать мирные переговоры касаемо ситуации на Украине в период с 5 по 6 августа в Джидде. Однако, интересен тот факт, что Россия в списке приглашенных не оказалась.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это решение, сказав, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей.