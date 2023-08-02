Китайский спецпредставитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй посетит консультацию по Украине, которая состоится в портовом городе Джидда Саудовской Аравии. Об этом проинформировала газета The Wall Street Journal (WSJ), добавив, что такое решение является признаком изменения позиций Китая насчет проведения консультаций подобного типа.
Отметим, что Пекин не принимал участие в предыдущих консультациях, что прошли на территории Копенгагена в июне этого года.
Стоит напомнить, что правительство Саудовской Аравии намерено организовать мирные переговоры касаемо ситуации на Украине в период с 5 по 6 августа в Джидде. Однако, интересен тот факт, что Россия в списке приглашенных не оказалась.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это решение, сказав, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей.
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