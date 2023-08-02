Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали передачу боевиков "Азова"*

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого тема передачи боевиков "Азова"* из Стамбула в Киев не была поднята. Об этом информирует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости

"Нет, эта тема не затрагивалась".

Ранее поступила информация, что место личной встречи Путина и Эрдогана еще точно не утверждено: это не обязательно будет Турция, добавил Песков.

* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.