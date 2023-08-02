Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого тема передачи боевиков "Азова"* из Стамбула в Киев не была поднята. Об этом информирует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не затрагивалась".
Ранее поступила информация, что место личной встречи Путина и Эрдогана еще точно не утверждено: это не обязательно будет Турция, добавил Песков.
* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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