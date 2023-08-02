Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ближайшие полгода будут самыми важными для киевской власти.
А решается всё для Украины из-за нового "политического сезона в государствах, являющимися партнёрами Киева", на экстренном заседании с дипломатами заметил лидер Незалежной.
По его словам, политический сезон должен быть "таким же проукраинским, как и предыдущие".
"Через месяц в странах-партнёрах начинается новый политический сезон. Есть время подготовиться", — отметил Зеленский на пресс-конференции.
С сентября по декабрь — это будет время ответственных решений как для Украины, так и для всего Евросоюза, подчеркнул украинский президент. Необходимо усилить работу по реализации "формулы мира", а также интеграции Украины с альянсом НАТО и Европейским Союзом, подытожил Зеленский.
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