Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины из-за союзников

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ближайшие полгода будут самыми важными для киевской власти.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

А решается всё для Украины из-за нового "политического сезона в государствах, являющимися партнёрами Киева", на экстренном заседании с дипломатами заметил лидер Незалежной.

По его словам, политический сезон должен быть "таким же проукраинским, как и предыдущие".

"Через месяц в странах-партнёрах начинается новый политический сезон. Есть время подготовиться", — отметил Зеленский на пресс-конференции.

С сентября по декабрь — это будет время ответственных решений как для Украины, так и для всего Евросоюза, подчеркнул украинский президент. Необходимо усилить работу по реализации "формулы мира", а также интеграции Украины с альянсом НАТО и Европейским Союзом, подытожил Зеленский.