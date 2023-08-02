Конструкция "западная поддержка Украины" начала трещать ещё на саммите НАТО в Вильнюсе.
И вот разрушение продолжается — Джо Байден отрывает деньги от бюджета помощи ВСУ. Якобы угроза из КНР нарастает, и надо ускорить поставки оружия в Тайвань, пишет издание "МК".
ЕС тоже начал вилять: США ждут от еврочиновников плана подготовки украинских лётчиков на F-16, но тем всё ещё "нужно проработать ряд деталей".
Но ведь западные деньги — это единственное, что делает возможным существование Незалежной. И даже самый отъявленный адепт Украины — Варшава начинает сбавлять обороты. Местные СМИ неожиданно посчитали, что Польша загнала себя в политический тупик и стала жертвой собственной пропаганды и догмы, что "Украина борется за "свободный мир".
Интерес Варшавы — Запад Украины (желательно без украинцев) — известен. У Вашингтона куда более весомый интерес — не потерять роль мирового гегемона и не допустить многополярности мира. И разрушение проекта "Украина" оставит неприглядные руины циничного прагматизма, подытожило издание.
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