"МК": началась сдача Киева — Байден отдает Тайваню помощь, предназначенную ВСУ

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Конструкция "западная поддержка Украины" начала трещать ещё на саммите НАТО в Вильнюсе.

Фото: AP Photo / Yves Herman

И вот разрушение продолжается — Джо Байден отрывает деньги от бюджета помощи ВСУ. Якобы угроза из КНР нарастает, и надо ускорить поставки оружия в Тайвань, пишет издание "МК".

ЕС тоже начал вилять: США ждут от еврочиновников плана подготовки украинских лётчиков на F-16, но тем всё ещё "нужно проработать ряд деталей".

Но ведь западные деньги — это единственное, что делает возможным существование Незалежной. И даже самый отъявленный адепт Украины — Варшава начинает сбавлять обороты. Местные СМИ неожиданно посчитали, что Польша загнала себя в политический тупик и стала жертвой собственной пропаганды и догмы, что "Украина борется за "свободный мир".

Интерес Варшавы — Запад Украины (желательно без украинцев) — известен. У Вашингтона куда более весомый интерес — не потерять роль мирового гегемона и не допустить многополярности мира. И разрушение проекта "Украина" оставит неприглядные руины циничного прагматизма, подытожило издание.