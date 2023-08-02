Почти треть американцев поддерживают отправку армии США на Украину, показал опрос издания Newsweek и компании Redfield & Wilton Strategies.
Согласно источникам, 31% опрошенных поддержали инициативу отправки американских военизированных групп на территорию боевых действий на Украине. Такую поддержку выразили молодые граждане США в возрасте до 26 лет.
Однако, 34% не поддержали подобное действие, ими оказались более старшие американцы, в возрасте свыше 59 лет. А еще 25% опрошенного населения — категорически против инициативы.
В онлайн исследовании участвовало полторы тысячи американцев.
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