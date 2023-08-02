Посольство Боливии в России передало Москве ноту о желании страны вступить в альянс БРИКС, об этом заявила посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос-Урсагасте.
Дипломат рассказала, что администрация передала ноту всем участникам межгосударственного объединения и получила приглашение на будущий саммит.
Также посол объявила, что альянс является площадкой для объединения и построения многополярного мира.
"Мы считаем, что Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна", – добавила посол.
15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года, в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике.
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