Посольство Боливии передало России ноту о желании присоединиться к БРИКС

Посольство Боливии в России передало Москве ноту о желании страны вступить в альянс БРИКС, об этом заявила посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

Фото: Global Look Press

Дипломат рассказала, что администрация передала ноту всем участникам межгосударственного объединения и получила приглашение на будущий саммит.

Также посол объявила, что альянс является площадкой для объединения и построения многополярного мира.

"Мы считаем, что Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна", – добавила посол.

15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года, в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике.