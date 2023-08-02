Киев планирует ввести новый предмет для школьников, в рамках которого дети будут изучать ориентирование на местности, первую помощь и учиться управлять дронами, об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.
Чиновник рассказал, что в дисциплину будет входить минная безопасность, подчеркнув, что на это направление имеется спрос у учащихся. Он уточнил, что урок вводится в качестве пилотного проекта, который будет реализован в школах разных областей.
Лисовой поделился, что правительством Украины планируется привлечь международные и общественные организации, которые будут обучать учителей.
"В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", — добавил Министр образования и науки Украины.
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