CNBC: союзники из последних сил терпят недовольство и всё новые требования Киева

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В последнее время отношения Украины и её западных союзников ухудшаются.

Фото: MK.ru

Лидеров стран ЕС не устраивает поведение украинского президента Владимира Зеленского, который постоянно выказывает недовольство недостаточной военной помощью со стороны Запада. Также напряжение усиливается из-за контрнаступления Киева, которое не приносит ему и союзникам желаемых результатов.

На это обратила внимание журналистка из США Холли Эллятт.

"Украине приходится идти по тонкой грани со своими международными друзьями. За кулисами недовольство Киевом достигло апогея. Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Стратегия Украины на поле боя противоречит мнению ее союзников с военной точки зрения", — заявила Эллятт в эфире американского телеканала CNBC.

Автор обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона на заявления, которые делал Зеленский перед последним саммитом, потому что в Белом доме были раздражены поведением украинского лидера.

Вашингтону не нравится, что в Киеве не всегда должным образом принимают их требования, в том числе и касательно ситуации на поле боя. Например, киевские власти решили продолжать бороться за Артёмовск, хотя в США советовали украинским войскам оставить город.cnbc