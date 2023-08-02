Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что решение о сокращении количества российских дипломатов в Кишинёве является ответом на "неуважительную политику" к жителям республики.
Ранее министерство иностранных дел Молдавии объявило о высылке представителей России после публикации так называемого расследования, которое провели журналисты порталов Insider и Jurnal TV. Они сообщили о "шпионаже" со стороны России.
Попеску в интервью с изданием deschide.md подчеркнул: Москва ведёт не дружественную политику в отношении Кишинёва, а создаёт угрозы и проблемы.
"Часть российского дипломатического присутствия на территории Молдавии преследовали иные цели, чем дипломатическое управление отношениями с Молдавией, такие как шпионаж, дестабилизация покушения, вмешательство во внутренние дела", — заявил министр.
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