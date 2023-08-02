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США и Монголия подпишут соглашение о воздушном сообщении

Мир

США и Монголия намерены подписать соглашение о воздушном сообщении на основе принципов открытого неба во время визита в США премьер-министра Монголии Лувсаннамсрая Оюн-Эрдэнэ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Переговоры между двумя странами направлены на снижение напряженности и оказание помощи в экономическом развитии азиатского государства. Как отмечает Reuters, соглашение о воздушном сообщении имеет особое значение для Монголии, не имеющей выхода к морю.

США и Монголия подпишут соглашение о воздушном сообщении
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Соглашение между США и Монголией является шагом к укреплению двусторонних связей и развитию экономического сотрудничества. Подписав это соглашение, обе страны стремятся расширить возможности туризма, торговли и инвестиций, что может оказать положительное влияние на экономический рост Монголии.

Поскольку Монголия не имеет прямого выхода к морю, воздушное сообщение имеет решающее значение для её международных связей и экономического развития. Соглашение предоставит монгольским авиакомпаниям право работать в США и других странах, подписавших аналогичные соглашения, что будет способствовать повышению мобильности и расширению торговых возможностей страны.

Кроме того, либерализация регулирования в этом секторе и установление стандартных мер безопасности повысят доверие международных путешественников и инвесторов.

Ранее Соединенные Штаты подписали соглашения по открытому небу более чем со 130 странами мира. Эти соглашения сыграли ключевую роль в развитии международных авиаперевозок и торговли, обеспечении бесперебойного авиасообщения между странами и стимулировании экономического роста.

В ходе визита в США со 2 по 6 августа Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ проведет в Вашингтоне встречу с вице-президентом Камалой Харрис. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться различные направления сотрудничества, включая освоение космоса, прямое воздушное сообщение, возобновляемые источники энергии и борьбу с коррупцией.

Ранее мы писали, что Илон Маск предложил создать в Монголии центры подготовки к космическому полёту на Марс. Сам он с монгольским премьер-министром уже встретился лично и побеседовал. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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