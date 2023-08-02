По данным журнала Der Spiegel, на который ссылается ТАСС, с января по май 2023 года количество заявлений о приёме на военную службу по контракту в бундесвер сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ссылаясь на источники в Министерстве обороны Германии, журнал сообщает, что за первые пять месяцев 2023 г. заявления о призыве на военную службу подали только 23 414 немецких граждан. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года желающих поступить на военную службу по контракту было почти 30 000 человек.
Власти заявляют, что снижение числа призывников "связано с демографическими изменениями и социальными факторами, влияющими на ухудшение состояния рынка труда". Они предупреждают, что дальнейшее сокращение численности военнослужащих может "поставить под угрозу сохранение качественного отбора военнослужащих".
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