Число желающих служить в армии Германии упало на 7%

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

По данным журнала Der Spiegel, на который ссылается ТАСС, с января по май 2023 года количество заявлений о приёме на военную службу по контракту в бундесвер сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: voennoedelo.com

Демографические и социальные факторы

Ссылаясь на источники в Министерстве обороны Германии, журнал сообщает, что за первые пять месяцев 2023 г. заявления о призыве на военную службу подали только 23 414 немецких граждан. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года желающих поступить на военную службу по контракту было почти 30 000 человек.

Власти заявляют, что снижение числа призывников "связано с демографическими изменениями и социальными факторами, влияющими на ухудшение состояния рынка труда". Они предупреждают, что дальнейшее сокращение численности военнослужащих может "поставить под угрозу сохранение качественного отбора военнослужащих".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.