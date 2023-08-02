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Число желающих служить в армии Германии упало на 7%

1:07
Мир

По данным журнала Der Spiegel, на который ссылается ТАСС, с января по май 2023 года количество заявлений о приёме на военную службу по контракту в бундесвер сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число желающих служить в армии Германии упало на 7%
Фото: voennoedelo.com

Демографические и социальные факторы

Ссылаясь на источники в Министерстве обороны Германии, журнал сообщает, что за первые пять месяцев 2023 г. заявления о призыве на военную службу подали только 23 414 немецких граждан. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года желающих поступить на военную службу по контракту было почти 30 000 человек.

Власти заявляют, что снижение числа призывников "связано с демографическими изменениями и социальными факторами, влияющими на ухудшение состояния рынка труда". Они предупреждают, что дальнейшее сокращение численности военнослужащих может "поставить под угрозу сохранение качественного отбора военнослужащих".

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Насколько вооружены вооруженные силы ФРГ?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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