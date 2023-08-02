МИД Южной Кореи просит своих граждан покинуть Нигер

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Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно просит граждан, которые находятся на территории Нигера, в срочном порядке покинуть африканское государство в целях своей же безопасности. Соответствующую просьбу ведомство выложило на официальном сайте.

Фото: РИА Новости

На данный момент уровень опасности нахождения в Нигере, по данным азиатской страны, доходит до третьего: правительство Республики призывает корейцев покинуть государство как можно быстрее, а тех, кто запланировал туда поездку, просит её отменить.

Ранее, 1 августа, МИД Франции начало осуществлять эвакуацию своих граждан из Нигера.