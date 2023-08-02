Армия Украины вряд ли способна дать мощный отпор ВС РФ на поле боя, поэтому уже зимой Киеву придётся сесть за стол переговоров под массированным давлением западных стран, сообщает Die Welt*.
В материале сказано, что диалог Москвы и Киева приведёт лишь к заморозке вооружённого конфликта, а не к длительному миру. По информации газеты, в результате переговоров, вероятно, появится чёткая линия соприкосновения, то есть временная граница на период затишья.
"Зимой Запад будет давить на Украину, чтобы добиться прекращения огня", — уточнили журналисты.
Как подчёркивает издание, при таком сценарии Украина ещё долго не сможет стать членом Евросоюза или НАТО. В статье сказано, что вложения со стороны иностранцев в украинскую экономику остановятся, а восстановительные работы будут продвигаться медленно.
Подобная ситуация приведёт к росту недовольства среди граждан Украины, в том числе военных ВСУ, считают в издании. Кроме того, Die Welt* прогнозирует усугубление энергетического кризиса в стране грядущей зимой.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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