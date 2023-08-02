Die Welt*: зимой Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада

Армия Украины вряд ли способна дать мощный отпор ВС РФ на поле боя, поэтому уже зимой Киеву придётся сесть за стол переговоров под массированным давлением западных стран, сообщает Die Welt*.

Фото: https://mosregtoday.ru

В материале сказано, что диалог Москвы и Киева приведёт лишь к заморозке вооружённого конфликта, а не к длительному миру. По информации газеты, в результате переговоров, вероятно, появится чёткая линия соприкосновения, то есть временная граница на период затишья.

"Зимой Запад будет давить на Украину, чтобы добиться прекращения огня", — уточнили журналисты.

Как подчёркивает издание, при таком сценарии Украина ещё долго не сможет стать членом Евросоюза или НАТО. В статье сказано, что вложения со стороны иностранцев в украинскую экономику остановятся, а восстановительные работы будут продвигаться медленно.

Подобная ситуация приведёт к росту недовольства среди граждан Украины, в том числе военных ВСУ, считают в издании. Кроме того, Die Welt* прогнозирует усугубление энергетического кризиса в стране грядущей зимой.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.