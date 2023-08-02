Развёрнутая американскими властями кампания по преследованию экс-президента США Дональда Трампа напоминает происходящее в нацистской Германии в 1930-х годах.
Такое заявление опубликовала пресс-служба бывшего главы Белого дома.
"Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов и другие авторитарные диктаторские режимы", — гласит сообщение.
Авторы документа заверили, что Трамп всегда соблюдал законы и не нарушал установленных правил.
Ранее американские эксперты заявили, что по совокупности обвинений бывшему президенту США может грозить 600 лет тюремного заключения.
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