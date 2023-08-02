The Indian Express: в Индии супруги продали восьмимесячного сына ради покупки iPhone

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Супружеская пара из Индии продала восьмимесячного ребёнка жительнице соседнего населённого пункта ради покупки iPhone на полученные деньги.

Фото: https://unsplash.com

По информации The Indian Express, пропажу маленького мальчика заметили соседи пары. Отмечается, что именно они первыми забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Кроме того, жители села увидели дорогой телефон, которым стали пользоваться супруги, и сообщили об этом правоохранителям.

Как сказано в статье, полицейские выяснили, что супруги действительно продали сына, при этом пара продолжила воспитывать семилетнюю дочь. С помощью iPhone муж и жена планировали снимать короткие видеозаписи, выкладывать в Сеть и зарабатывать на этом.

На сегодняшний день мать восьмимесячного мальчика задержана, а его отец сбежал от полиции, мужчину продолжают разыскивать. Расследование дела не завершено.

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