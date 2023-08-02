Супружеская пара из Индии продала восьмимесячного ребёнка жительнице соседнего населённого пункта ради покупки iPhone на полученные деньги.
По информации The Indian Express, пропажу маленького мальчика заметили соседи пары. Отмечается, что именно они первыми забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Кроме того, жители села увидели дорогой телефон, которым стали пользоваться супруги, и сообщили об этом правоохранителям.
Как сказано в статье, полицейские выяснили, что супруги действительно продали сына, при этом пара продолжила воспитывать семилетнюю дочь. С помощью iPhone муж и жена планировали снимать короткие видеозаписи, выкладывать в Сеть и зарабатывать на этом.
На сегодняшний день мать восьмимесячного мальчика задержана, а его отец сбежал от полиции, мужчину продолжают разыскивать. Расследование дела не завершено.
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