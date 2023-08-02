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В Купянске на стороне ВС Украины воюют эстонские заключённые

0:51
Мир

В Купянске Харьковской области на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют заключённые из Эстонии. Об этом пишет в своём Telegram-канале ведущий Руслан Осташко.

В Купянске на стороне ВС Украины воюют эстонские заключённые
Фото: discover24.ru

Полиция Купянска задержала боевика из 4-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Суслова по факту изнасилования местных женщин и убийства двух полицейских.

Сообщается также, что Суслов сидел в эстонской тюрьме, а участвовать в конфликте на Украине его вытащила украинская разведка в обмен на гражданство и жильё.

Видимо, с мобилизационными ресурсами совсем всё плохо, прокомментировал новость журналист.

Ранее морпехи ВСУ из 35-й бригады заявили о катастрофических потерях и попросили о спасении.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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