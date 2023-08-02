Киевские власти лукавят, когда утверждают, что Украина окончательно прервала членство в Содружестве независимых государств, заявил глава первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
По словам дипломата, Украина до сих пор участвует в более 150 международных договорах, подписанных членами содружества.
"Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации", — отметил представитель МИД РФ в интервью агентству РИА Новости.
Агасандян подтвердил, что украинские власти уже некоторое время не принимают участия в работе содружества и разорвали около 80 соглашений в рамках СНГ.
Ранее немецкие аналитики заявили, что результат контрнаступления ВСУ будет во многом зависить от решений Илона Маска.
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