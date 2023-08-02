Reuters: Бразилия препятствует расширению БРИКС

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Бразилия является единственным противником включения в БРИКС новых стран, сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных представителей администрации страны.

Фото: syl.ru

Согласно материалу источника, Бразилия опасается потери влияния альянса, в случае его расширения.

"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", — пишет Reuters ссылаясь на одного из чиновников.

Также бразильские чиновники поделились утверждениями о том, что расширение блока должно происходить поэтапно. По их мнению, пять основных стран должны оставаться главенствующими, а новые — в качестве стран-партнеров, которые не будут иметь полноправного влияния.

Однако представители Бразилиа объяснили, что они не планируют блокировать вступление новых участников и готовы уступить принятии решений.

"В какой-то момент Бразилии придется уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас", — говорят чиновники.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о планах предстоящего саммита. В них вошло обсуждение вступления новых участников.