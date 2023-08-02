В России начнут штрафовать за превышение скорости на самокате, поездки вдвоём и нетрезвое вождение

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Российские власти продолжают регулировать сферу средств индивидуальной мобильности (СИМ). Осенью Госдума РФ рассмотрит законопроект, вводящий новые штрафы для велосипедистов и самокатчиков.

Фото: PPI/Keystone Press Agency

Согласно предложениям автора инициативы сенатора Артёма Шейкина, правоохранители получат право наказывать водителей СИМ за превышение скорости на 500-4500 рублей, в зависимости от тяжести нарушения. Причём фиксировать проступок смогут и дорожные камеры.

Более серьёзный штраф предлагается за управление СИМ в нетрезвом виде — до 10 тысяч рублей, сообщает агентство РИА Новости.

Также полицейским разрешат останавливать самокаты, на которых передвигаются двое. Совместное использование средств индивидуальной мобильности будет наказываться административным штрафом в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили, что уже осенью тарифы на такси в России вырастут до двадцати процентов.