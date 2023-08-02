Российские беспилотники атаковали Одесскую область. Целями стали объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона, заявили в оперативном командовании "Юг".

В городе Измаил загорелась нефтебаза. Местные паблики опубликовали кадры пожара.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.