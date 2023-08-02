Российские беспилотники атаковали Одесскую область. Целями стали объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона, заявили в оперативном командовании "Юг".
В городе Измаил загорелась нефтебаза. Местные паблики опубликовали кадры пожара.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.