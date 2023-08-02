Воздушная тревога звучит по всей территории Украины

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Начиная с 7 часов утра 2 августа украинские регионы принялись объявлять воздушную тревогу. В настоящее время сигналы звучат по всей территории страны.

Фото: ren.tv

Как следует из данных Министерства цифровой трансформации Украины, первой об опасности заявила Кировоградская область, затем тревогу объявили власти Киева, после к ним присоединились Черниговская, Черновицкая, Житомирская и Тернопольская области.

К 8.00 утра сигналы воздушной тревоги раздавались во всех областях Украины.

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