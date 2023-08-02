Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию

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Когда американские официальные лица заявляют, что поставляют Украине оружие исключительно для защиты, они говорят неправду, заверил обозреватель Стивен Брайен.

Фото: eer.ru

"В Пентагоне говорят, что никакое оружие США против территории России применяться не будет, но это откровенная ложь. Американские беспилотники и крылатые ракеты, кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной для ударов по РФ", — заявил он в своей статье для Asia Times.

В Вашингтоне также не могут объяснить, добавил Брайен, зачем армейские разведывательные беспилотники Global Hawk постоянно шпионят за территорией России. Хотя именно их данные, уверен обозреватель, помогают наводить ракеты ВСУ на российские военные и гражданские объекты.