В Al Mayadeen назвали условия для прекращения войны между Россией и НАТО

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Вашингтон провоцирует эскалацию украинского конфликта, который на самом деле является прокси-войной НАТО и России. Это разрушительное противостояние втягивает в себя всё больше стран. Однако опасная конфронтация может быть закончена при нескольких условиях. Об этом сообщается в материале Al Mayadeen.

Фото: svs-gru.ru

Во-первых, между США и Россией могут начаться прямые переговоры с целью сохранения стабильности энергетического и продовольственного рынков.

Во-вторых, конфликт Москвы и Запада завершится, если Россия разместит свои ракеты на Кубе. Также одна из конфликтующих сторон способна применить ядерное оружие, однако этот шаг станет критической точкой, отметили эксперты.

Третье условие заключается во "внутренних потрясениях" России, которые может спровоцировать Запад.

Четвёртое — масштабные протестные движения в США из-за недовольства американцев по поводу колоссальных дежных средств, выделяемых Украине.

Аналитики подчеркнули: противостояние Вашингтона и Москвы можно объяснит тем, что каждое государство защищают свою национальную безопасность.

"Для них естественно противостоять друг другу, поэтому не стоит исключать прямого военного столкновения между ними в ближайшем будущем", — заключается в материале.