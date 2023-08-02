Бывший член американского парламента Адам Кинзингер заявил, что ядерная угроза, исходящая от России, уже наскучила Западу и "никто на это не купится".
Так относиться к опасности глобальной ядерной войны может только человек с явными ментальными проблемами, уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь", — заявил он на своей странице в соцсети.
По мнению Риттера, подобные заявления только поощряют будущую войну, тогда как надо все усилия международного сообщества сосредоточить на контроле вооружений.
Это полемика произошла после предупреждения Дмитрия Медведева, который напомнил странам НАТО, что их вступление в украинский конфликт приведёт к использованию Россией ядерного оружия.
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