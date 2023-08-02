Украинские власти продолжают просить у Запада максимальный доступ к эффективному оружию и финансовой помощи, но Киев ведёт себя всё более грубо и раздражительно, когда иностранные партнёры просят немного больше благодарности.
По мнению американского обозревателя Тома Рогана, ситуацию хорошо иллюстрирует случай с послом Польши, которого вызвали в МИД Украины. Это произошло после просьбы польского дипломата к киевским властям, чтобы они "начали ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".
"Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь", — пишет Рогам своей статье для Washington Examiner.
Если западные обыватели не увидят достаточную благодарность от Киева, предупредил обозреватель, они перестанут одобрять выделение части своих налогов на военную помощь далёкой стране.
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