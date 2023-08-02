Myśl Polska: Польша загнала себя в тупик из-за проукраинской пропаганды

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Польша оказалась в ловушке из-за проукраинской позиции. Такое мнение высказал главный редактор издания Myśl Polska Ян Энгельгард.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Киевским властям очень удобно продвижение пропагандистского тезиса о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) сражаются за весь "свободный мир", за Европу и за поляков. Благодаря этому Киев получает необходимую финансовую военную и политическую поддержку, отметил журналист.

Польша, таким образом, пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наш конфликт", добавил он.

Высказывания польских политиков о том, что украинцы гибнут за свободу поляков, не имеют отношения к действительности, заключил автор статьи.

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