Граждан Сирии и Ирана ожидают непростые времена в связи с активацией санкцией, накладываемых со стороны Запада. Глава сирийского МИД Фейсал Микдад во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране назвал такой шаг катастрофическим для мирного населения двух государств.
"Санкционные меры "противоречат международному гуманитарному праву и оборачиваются катастрофой для жизни [сирийского и иранского] народов, особенно детей и женщин".
Отметим, что иранский президент оценил стойкость и непоколебимость сирийского народа, а также поддержал руководство страны с идеей о важности искоренения иностранных сил, незаконно расположенных на территории государства. Помимо этого, Раиси отметил важность восстановления суверенитета страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.