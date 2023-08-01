В МИД Сирии: санкции Запада имеют катастрофические последствия для граждан республики

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Граждан Сирии и Ирана ожидают непростые времена в связи с активацией санкцией, накладываемых со стороны Запада. Глава сирийского МИД Фейсал Микдад во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране назвал такой шаг катастрофическим для мирного населения двух государств.

Фото: www.shahrekhabar.com

"Санкционные меры "противоречат международному гуманитарному праву и оборачиваются катастрофой для жизни [сирийского и иранского] народов, особенно детей и женщин".

Отметим, что иранский президент оценил стойкость и непоколебимость сирийского народа, а также поддержал руководство страны с идеей о важности искоренения иностранных сил, незаконно расположенных на территории государства. Помимо этого, Раиси отметил важность восстановления суверенитета страны.