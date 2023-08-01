В период со 2 по 4 августа будет организовано срочное заседание комитета высших военных руководителей Экономического сообщества стран Западной Африкик (ЭКОВАС). Оно будет связано с обострившейся ситуацией в Нигере, где на данный момент происходят попытки реализации внутригосударственного переворота.
Как сообщает ТАСС, местом проведения встречи выбрана столица Нигерии Абудже.
Напомним, ранее, 30 июля, состоялся экстренный саммит ЭКОВАС, в ходе которого лидеры государств потребовали от мятежников вернуть конституционный порядок. В случае неповиновения международное сообщество будет вынуждено принять все меры для урегулирования ситуации в Нигере. Не исключено "использование силы".
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