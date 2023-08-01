ВСУ теперь забирают беременных женщин для участия в боевых действиях

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В боевых действиях в зоне СВО теперь приходится участвовать и беременным украинкам. Такой информацией поделились соучредители украинской организации "Землячки" Андрей Колесник и Ксения Драганюк.

Фото: https://g.nh.ee/

Общественницы рассказали, что ожидающие появления малыша гражданки Украины находятся в рядах ВСУ до седьмого месяца беременности.

"Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности", — сообщили Колесник и Драганюк в разговоре с изданием Business Insider.

Авторы уточнили, что в рядах ВСУ служат свыше 60 тысяч представительниц слабого пола.

Колесник добавил, что беременные украинские военнослужащие скрывают своё интересное положение во время службы. Они только обращаются с просьбами предоставить им военную форму, в которой им не будет мешать увеличивающийся в размерах живот.