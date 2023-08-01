СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом

Американский президент Джозеф Байден при всех унизил коллегу из Украины Владимира Зеленского.
Произошло это, когда лидер Незалежной возмутился из-за решения НАТО не приглашать Украину в Североатлантический альянс во время недавнего саммита.
Об этом сообщает издание American Thinker.
Президент США в ходе переговоров с Зеленским на саммите пошутил, что Украина "застряла” со Штатами, и Белый дом "никуда не денется” от Киева, пишет автор статьи, журналист Александер Марковски.
"Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему его место", — подчёркивают в издании.
Автор убеждён, что если перевести слова Джо Байдена на "общечеловеческий”, то американский президент сказал Зеленскому о том, что Украина будет продолжать воевать, пока им дают вооружение или пока не закончатся сами украинцы.
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